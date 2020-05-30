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30 мая • обновлено в 13:31
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Игорь Кравченко

В Кривом Роге засудили мужчину, который надругался над памятником жертвам Холокоста

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В Кривом Роге Днепропетровской области мужчину, который совершил надругательство над памятником, приговорили к трем годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

Такое решение принял Центрально-городской районный суд Кривого Рога, сообщает "Радио Свобода".

В решении суда указано, что осужденный – уроженец Кривого Рога, женат, работает на заводе.

Суд вынес приговор мужчине за осквернения памятника жертвам Холокоста

Суд вынес приговор мужчине за осквернения памятника жертвам Холокоста

Twitter/Джоэль Лион

Также в документе отмечается, что мужчина, обрисовав мемориальный знак, "совершил ряд умышленных действий, направленных на грубое издевательство и демонстрацию собственного пренебрежения к месту расположения памятника".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам Холокоста. По данному факту полиция открыла уголовное дело.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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