В Кривом роге Днепропетровской области в четверг, 5 декабря, из-за короткого замыкания в щитовой возник пожар в лицее. Более 800 учеников и 70 человек персонала учебного заведения эвакуировали.

Происшествие случилось в лицее №81 в Долгинцевском районе, сообщает Укрінформ.

"ЧП произошло в лицее №81 на улице Симонова около 10:40. По предварительной информации, в коридоре на третьем этаже загорелась электропроводка в щитовой. Из-за короткого замыкания началось сильное задымление", - отметили в пресс-службе.

В Кривом Роге загорелся лицей с 800 учениками внутри Первый городской

На месте происшествия работали три бригады спасателей и несколько "скорых". Жертв и пострадавших удалось избежать.

На данный момент пожар ликвидирован. Здание лицея обесточили и занимаются восстановлением электроснабжения.

В лицее произошло короткое замыкание Первый городской

Ранее OBOZREVATEL писал, что масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 утром 4 декабря. По неофициальным данным, в результате ЧП погибли от 10 до 15 человек.

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