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5 декабря • обновлено в 14:53
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/ Происшествия

В Кривом Роге загорелся лицей с 800 учениками внутри

2.1т
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В Кривом роге Днепропетровской области в четверг, 5 декабря, из-за короткого замыкания в щитовой возник пожар в лицее. Более 800 учеников и 70 человек персонала учебного заведения эвакуировали.

Происшествие случилось в лицее №81 в Долгинцевском районе, сообщает Укрінформ.

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"ЧП произошло в лицее №81 на улице Симонова около 10:40. По предварительной информации, в коридоре на третьем этаже загорелась электропроводка в щитовой. Из-за короткого замыкания началось сильное задымление", - отметили в пресс-службе.

В Кривом Роге загорелся лицей с 800 учениками внутри

В Кривом Роге загорелся лицей с 800 учениками внутри

Первый городской

На месте происшествия работали три бригады спасателей и несколько "скорых". Жертв и пострадавших удалось избежать.

На данный момент пожар ликвидирован. Здание лицея обесточили и занимаются восстановлением электроснабжения.

В лицее произошло короткое замыкание

В лицее произошло короткое замыкание

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL писал, что масштабный пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 утром 4 декабря. По неофициальным данным, в результате ЧП погибли от 10 до 15 человек.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Кривой Рог
Тег
пожар
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
С момента постройки в 1989 году наверно проводку не меняли ни разу.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
CCCР со временем заберет все построенные им здания.
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Юг Руси
Юг Руси
Шо, опять? При Парашенки такова небыло )))
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