В Кривом Роге загорелся автобус с пассажирами: есть пострадавшие. Видео

Во вторник, 2 марта, в Кривом Роге Днепропетровской области во время движения загорелся служебный автобус с пассажирами.
В результате происшествия пострадали два человека – водитель и пассажир авто. Их госпитализировали с ожогами лица и рук, сообщили на сайте Главного управления по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В Кривом Роге загорелся автобус с пассажирами
Скриншот из видео
Огонь полностью уничтожил автобус "ЛАЗ" площадью 33 квадратных метра. Для тушения пожара привлекались семь спасателей. Причина возгорания пока неизвестна.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на Набережной Победы Honda на скорости более 140 километров в час влетела в столб.
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