Главная Новости
2 марта • обновлено в 11:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Кривом Роге загорелся автобус с пассажирами: есть пострадавшие. Видео

604
Читать материал на украинском

Во вторник, 2 марта, в Кривом Роге Днепропетровской области во время движения загорелся служебный автобус с пассажирами.

В результате происшествия пострадали два человека – водитель и пассажир авто. Их госпитализировали с ожогами лица и рук, сообщили на сайте Главного управления по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге загорелся автобус с пассажирами

В Кривом Роге загорелся автобус с пассажирами

Скриншот из видео

Огонь полностью уничтожил автобус "ЛАЗ" площадью 33 квадратных метра. Для тушения пожара привлекались семь спасателей. Причина возгорания пока неизвестна.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на Набережной Победы Honda на скорости более 140 километров в час влетела в столб.

.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги