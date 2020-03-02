В Кривом Роге загорелся автобус с пассажирами: есть пострадавшие. Видео

Во вторник, 2 марта, в Кривом Роге Днепропетровской области во время движения загорелся служебный автобус с пассажирами.

В результате происшествия пострадали два человека – водитель и пассажир авто. Их госпитализировали с ожогами лица и рук, сообщили на сайте Главного управления по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге загорелся автобус с пассажирами Скриншот из видео

Огонь полностью уничтожил автобус "ЛАЗ" площадью 33 квадратных метра. Для тушения пожара привлекались семь спасателей. Причина возгорания пока неизвестна.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на Набережной Победы Honda на скорости более 140 километров в час влетела в столб.

.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!