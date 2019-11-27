В Кривом Роге загорелась многоэтажка: есть пострадавший

В многоэтажном доме по ул. Содружества в Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар, во время которого пострадал мужчина 1957 года рождения.
Мужчина успел покинуть горящую квартиру до приезда спасателей, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В Кривом Роге горела многоэтажка (иллюстрация)
inform.zp.ua
"27-го ноября в 13:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир девятиэтажного жилого дома по улице Содружества Саксаганского района города Кривой Рог", – сказано в сообщении.
Спасатели, которые прибыли на место происшествия установили, что пожар возник в квартире на седьмом этаже.
Общая площадь пожара составила 12 кв. м.
Когда начался пожар, в квартире находился мужчина, который смог вовремя покинуть помещение, однако успел пострадать.
Мужчине оказали медицинскую помощь и рекомендовали госпитализацию.
В 13:19 огонь был локализован, в 13:37 – ликвидирован.
Пожар повредил домашнее имущество, комнатные двери, окно.
К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
В Кривом Роге загорелась многоэтажка
Первый криворожский
В Кривом Роге загорелась многоэтажка
Первый криворожский
В Кривом Роге загорелась многоэтажка
Первый криворожский
В Кривом Роге загорелась многоэтажка
Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области
В Кривом Роге загорелась многоэтажка
Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL писал, что 19 ноября во Львовской области в военной части произошел пожар, в котором один офицер погиб и еще один получил ожоги. Погибшим оказался временно исполняющий обязанности командира воинской части Алексей Останин.
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