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29 ноября • обновлено в 11:52
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Светлана Коваленко

В Кривом Роге загорелась многоэтажка: есть пострадавший

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В многоэтажном доме по ул. Содружества в Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар, во время которого пострадал мужчина 1957 года рождения.

Мужчина успел покинуть горящую квартиру до приезда спасателей, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Кривом Роге горела многоэтажка (иллюстрация)

В Кривом Роге горела многоэтажка (иллюстрация)

inform.zp.ua

"27-го ноября в 13:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир девятиэтажного жилого дома по улице Содружества Саксаганского района города Кривой Рог", – сказано в сообщении.

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Спасатели, которые прибыли на место происшествия установили, что пожар возник в квартире на седьмом этаже.

Общая площадь пожара составила 12 кв. м.

Когда начался пожар, в квартире находился мужчина, который смог вовремя покинуть помещение, однако успел пострадать.

Мужчине оказали медицинскую помощь и рекомендовали госпитализацию.

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В 13:19 огонь был локализован, в 13:37 – ликвидирован.

Пожар повредил домашнее имущество, комнатные двери, окно.

К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

В Кривом Роге загорелась многоэтажка

В Кривом Роге загорелась многоэтажка

Первый криворожский

В Кривом Роге загорелась многоэтажка

В Кривом Роге загорелась многоэтажка

Первый криворожский

В Кривом Роге загорелась многоэтажка

В Кривом Роге загорелась многоэтажка

Первый криворожский

В Кривом Роге загорелась многоэтажка

В Кривом Роге загорелась многоэтажка

Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Кривом Роге загорелась многоэтажка

В Кривом Роге загорелась многоэтажка

Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что 19 ноября во Львовской области в военной части произошел пожар, в котором один офицер погиб и еще один получил ожоги. Погибшим оказался временно исполняющий обязанности командира воинской части Алексей Останин.

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Автор
Светлана Коваленко
Место
Украина Кривой Рог
Теги
ГосЧС пожар
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