В Кривом Роге зафиксирована новая смерть от коронавируса

Игорь Кравченко Происшествия 12:52, 9.05.2020

В пятницу, 8 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области скончался 74-летний мужчина, у которого диагностировали коронавирус.

Мужчину с сердечно-сосудистой недостаточностью перевели в инфекционную больницу из городской больницы №4, сообщает "Первый Криворожский".

После тестирования у мужчины выявили коронавирус. Вчера состояние пациента резко ухудшилось, его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких, но спасти мужчину не удалось.

В Кривом Роге зафиксирована новая смерть от коронавируса
РБК-Украина

На данный момент в Кривом Роге официально подтверждено более 190 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в городе четыре человека скончались, еще 17 выздоровели. Сейчас лечение проходят 170 человек.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине зафиксировали три десятка новых случаев COVID-19. Наибольшее количество новых случаев выявлено в Кривом Роге.

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