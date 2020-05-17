Главная Новости
17 мая • обновлено в 20:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Игорь Кравченко

В Кривом Роге зафиксирован новый смертельный случай с COVID-19

1.7т
Читать материал на украинском

В субботу, 16 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области умерла 68-летняя женщина с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Пенсионерка имела серьезные хронические проблемы с печенью, сообщает "34 канал".

Женщина в последнее время находилась в инфекционной больнице. Несколько дней назад состояние пациентки ухудшилось, началась задержка дыхания на фоне печеночно-почечной недостаточности.

Пожилую женщину перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Но врачам спасти пенсионерку не удалось – у пациентки остановилось сердце.

В Кривом Роге зафиксирован новый смертельный случай

В Кривом Роге зафиксирован новый смертельный случай

pravda.com.ua

Это уже восьмая смерть в Кривом Роге, связанная с коронавирусом. Все умершие пациенты имели серьёзные патологические и другие заболевания.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19. Умершему было 83 года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Кравченко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Кривой Рог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 291.

    Вылечились: 5116. Умерли: 514.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • В Испании рекордно упала смертность от коронавируса – самая низкая за 2 месяца.

  • Ученые назвали источником происхождения COVID-19 не рынок в Ухане, а человека.

  • Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса. Миру грозит новая пандемия.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги