В Кривом Роге зафиксирован новый смертельный случай с COVID-19

В субботу, 16 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области умерла 68-летняя женщина с коронавирусом.
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Пенсионерка имела серьезные хронические проблемы с печенью, сообщает "34 канал".
Женщина в последнее время находилась в инфекционной больнице. Несколько дней назад состояние пациентки ухудшилось, началась задержка дыхания на фоне печеночно-почечной недостаточности.
Пожилую женщину перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Но врачам спасти пенсионерку не удалось – у пациентки остановилось сердце.
В Кривом Роге зафиксирован новый смертельный случай
pravda.com.ua
Это уже восьмая смерть в Кривом Роге, связанная с коронавирусом. Все умершие пациенты имели серьёзные патологические и другие заболевания.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19. Умершему было 83 года.
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