В Кривом Роге задержали сбежавшего из колонии преступника

Полиция задержала в Кривом Роге Днепропетровской области осужденного преступника, который в июле сбежал из колонии.

Мужчину удалось задержать 17 октября, передает издание "0564" со ссылкой на начальника по надзору и безопасности и оперативной работе "Новобугского исправительного центра №103".

В Кривом Роге задержали беглого преступника (иллюстрация) zib.com.ua

Задержанный Дмитрий Фомин 1982 года рождения был приговорен к 3 годам тюрьмы за кражу.

Во время краткосрочного выезда за границы исправительного центра он сбежал и 23 июля был объявлен в розыск.

Сообщается, что беглеца задержали по месту жительства.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Житомирской области поймали мужчину, который в Фастове Киевской области сбежал из отделения полиции. Тогда Николая Смолинского задержали за грабеж. Оперативники в течение суток задержали мужчину на Житомирщине. Он скрывался на территории заброшенной фермы, где работал раньше.

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