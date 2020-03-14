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14 марта • обновлено в 15:23
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Игорь Кравченко

В Кривом Роге задержали мужчину с 1000 доз опасного наркотика. Фото

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В субботу, 14 марта, в Кривом Роге полицейские провели обыски в квартире 28-летнего мужчины и изъяли наркотики, цена которых на "черном рынке" составляет 250 миллионов гривень.

Во время обыска в съемной квартире правоохранители изъяли 934 фрагмента, запаянные с обеих сторон, внутри которых было вещество желтого цвета кристаллического происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Также правоохранители изъяли 30 тысяч гривень, мобильные телефоны и банковские карточки. Как установили сотрудники уголовного розыска, квартиру арендовал 28-летний житель Кривой Рог.

Полицейского задержали мужчину с 1000 доз опасного наркотика

Полицейского задержали мужчину с 1000 доз опасного наркотика

Пресс-служба в ГУНП в Днепропетровской области

По словам мужчины, изъятые наркотические средства - это метамфетамин, который он сохраняет для собственного употребления.

Также в квартире находились еще два человека и две женщины, которые могут быть причастны к сбыту наркотиков в Кривом Роге. Полицейские установили личности задержанных и сейчас устанавливают их причастность к сбыту наркотиков.

Обыски состоялся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (производство, изготовление, приобретение, хранение сбыт наркотических средств). Сейчас следственные действия продолжаются.

Полицейского задержали мужчину с 1000 доз опасного наркотика

Полицейского задержали мужчину с 1000 доз опасного наркотика

Пресс-служба в ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Новомосковске Днепропетровской области произошло преступление с применением огнестрельного оружия. Мужчина выстрелил из ружья в кредитора из-за огромного долга.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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