В Кривом Роге задержали мужчину, который во время конфликта застрелил из ружья оппонента

В воскресенье, 14 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области полиция задержала злоумышленника, который смертельно ранил 38-летнего мужчину.

Вследствие смертельного ранения в ногу, мужчина скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В ночь с 13 на 14 июня между мужчинами возник конфликт, в результате которого 46-летний мужчина схватил ружье и выстрелил в своего оппонента.

Полиция задержала мужчину, который застрелил из ружья оппонента Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге мужчина схватился за нож и ударил парня лезвием в шею и грудную клетку. Парень остался жив и отказался от госпитализации.

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