Главная Новости
9 октября • обновлено в 18:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Кривом Роге задержали мужчину, которому "заказали Зеленского": подробности

3.8т Читать материал на украинском

В Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 9 октября нетрезвый мужчина привселюдно рассказывал, что ему "заказали" президента.

Местные жители испугались и обратились в полицию. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге задержали "киллера Зеленского"

В Кривом Роге задержали "киллера Зеленского"

Коллаж

Новости
В Днепре полиция устроила погоню со стрельбой: что случилось

Известно, что инцидент произошел в Металлургическом районе города возле торгового комплекса. Мужчина с признаками алкогольного опьянения утверждал, что ему поручили убийство президента.

Неравнодушные горожане вызвали правоохранителей. Криворожанин был доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

В Кривом Роге задержали "киллера Зеленского"

В Кривом Роге задержали "киллера Зеленского"

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве орудует маньяк с ножом. В столице разыскивают опасного маньяка, который, по предварительным данным, совершил убийство и 4 нападения. Злоумышленник нападает сзади только на мужчин и в вечернее время суток.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Теги
президент убийство полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
23
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel