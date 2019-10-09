В Кривом Роге задержали мужчину, которому "заказали Зеленского": подробности

В Кривом Роге Днепропетровской области в ночь на 9 октября нетрезвый мужчина привселюдно рассказывал, что ему "заказали" президента.

Местные жители испугались и обратились в полицию. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге задержали "киллера Зеленского" Коллаж

Известно, что инцидент произошел в Металлургическом районе города возле торгового комплекса. Мужчина с признаками алкогольного опьянения утверждал, что ему поручили убийство президента.

Неравнодушные горожане вызвали правоохранителей. Криворожанин был доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

В Кривом Роге задержали "киллера Зеленского" Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве орудует маньяк с ножом. В столице разыскивают опасного маньяка, который, по предварительным данным, совершил убийство и 4 нападения. Злоумышленник нападает сзади только на мужчин и в вечернее время суток.

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