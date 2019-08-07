В Кривом Роге выкинули десятки бочек с опасной химией. Видео

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные выкинули несколько десятков бочек с химическим веществом.

По данному факту полиция открыла уголовное дело, передает "Первый Городской".

В Кривом Роге обнаружили бочки с опасной химией Facebook Дениса Дубова

Бочки обнаружили велосипедисты.

Соответствующее видео 1 августа опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Денис Дубов.

В СМИ сообщается, что химикаты нашли в Покровском районе города недалеко от садового общества "Западный".

Во вторник, 6 августа, правоохранители взяли пробы грунта для анализа. Для расследования и решения проблемы с загрязнением создана специальная комиссия.

Согласно маркировке, вещество в бочках – "Лилафлот 811м", который используется в горнодобывающей промышленности.

Правоохранители ведут следствие по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что суд взыскал с "Днепрводоканала" 8,7 млн гривень за нанесение ущерба экологии.

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