В Кривом Роге выкинули десятки бочек с опасной химией. Видео

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные выкинули несколько десятков бочек с химическим веществом.
По данному факту полиция открыла уголовное дело, передает "Первый Городской".
В Кривом Роге обнаружили бочки с опасной химией
Facebook Дениса Дубова
Бочки обнаружили велосипедисты.
Соответствующее видео 1 августа опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Денис Дубов.
В СМИ сообщается, что химикаты нашли в Покровском районе города недалеко от садового общества "Западный".
Во вторник, 6 августа, правоохранители взяли пробы грунта для анализа. Для расследования и решения проблемы с загрязнением создана специальная комиссия.
Согласно маркировке, вещество в бочках – "Лилафлот 811м", который используется в горнодобывающей промышленности.
Правоохранители ведут следствие по ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды) Уголовного кодекса.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что суд взыскал с "Днепрводоканала" 8,7 млн гривень за нанесение ущерба экологии.
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