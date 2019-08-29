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В Кривом Роге вспыхнул пожар в пятиэтажке: пострадал ребенок

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В Кривом Роге Днепропетровской области 28 августа горела квартира в пятиэтажном жилом доме.

Возгорание возникло в двухкомнатной квартире на первом этаже около 23:50. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепре горела пятиэтажка

В Днепре горела пятиэтажка

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В результате пожара пострадали 3 человека, в том числе 8-летний ребенок. Девочку из задымленного помещения вынесли соседи еще до прибытия спасателей.

Пострадавшие с разными степенями травм госпитализированы в больницы.

На месте происшествия работали 10 спасателей и 3 единицы техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Закарпатье вспыхнул масштабный пожар. Пламя охватило кустарники и старые виноградники, огонь подобрался вплотную к лесу.

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Место
Украина Днепр
Теги
пожар пострадал ребенок получил травму
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