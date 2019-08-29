В Кривом Роге вспыхнул пожар в пятиэтажке: пострадал ребенок

В Кривом Роге Днепропетровской области 28 августа горела квартира в пятиэтажном жилом доме.
Возгорание возникло в двухкомнатной квартире на первом этаже около 23:50. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В Днепре горела пятиэтажка
Коллаж
В результате пожара пострадали 3 человека, в том числе 8-летний ребенок. Девочку из задымленного помещения вынесли соседи еще до прибытия спасателей.
Пострадавшие с разными степенями травм госпитализированы в больницы.
На месте происшествия работали 10 спасателей и 3 единицы техники.
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