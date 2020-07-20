В Кривом Роге вооруженная банда похитила и пытала двух подростков. Коллаж

В понедельник, 20 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области полицейские освободили двух подростков, которых незаконно удерживали и пытали в течение полутора суток.

Парни 14 и 16 лет подверглись нападению вечером 18 июля. В преступлении подозревают троих местных жителей, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Об исчезновении девятиклассников их родители заявили в полицию вечером следующего дня. Истощенных детей нашли в подвале гаража в Покровском районе города. Их госпитализировали в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

В Кривом Роге вооруженная банда похитила и пытала двух подростков Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

В Кривом Роге вооруженная банда похитила и пытала двух подростков Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Как установили правоохранители, злоумышленники силой затащили парней в багажник BMW, вывезли в лесополосу и избили. После этого подростков привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале.

По подозрению в нападении на подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину. На данный момент продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. Полиция открыла уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины: незаконное лишение свободы или похищение человека, разбой и истязание.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция возбудила уголовное дело по факту избиения девушки в маршрутном такси.