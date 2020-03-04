В Кривом Роге внедорожник влетел в эвакуатор и перевернулся. Фото

Во вторник, 3 марта, в Кривом Роге Днепропетровской области автомобиль Toyota врезался в эвакуатор и перевернулся. В ДТП пострадал водитель.

Авария произошла на проспекте Металлургов. По предварительной информации, водитель внедорожника не заметил припаркованное авто с включенными габаритами, пишет издание "Первый Городской".

ДТП в Кривом Роге Первый Городской

Мужчина, который находился за рулем Toyota получил ушибы. В результате столкновения у нее разбилось лобовое стекло. У эвакуатора от удара повредилось переднее крыло и фара. На месте происшествия работали правоохранители.

ДТП в Кривом Роге Первый Городской

ДТП в Кривом Роге Первый Городской

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре на улице Космической грузовик протаранил две маршрутки с пассажирами. Происшествие случилось на одной из остановок общественного транспорта.

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