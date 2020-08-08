В Кривом Роге в воде под мостом нашли тело мужчины. Фото 18+

В Кривом Роге в воде под мостом нашли тело мужчины. Коллаж

В субботу утром, 8 августа, в городе Кривой Рог Днепропетровской области обнаружили тело пожилого мужчины.

Труп горожанина в водоеме неподалеку от городской больницы № 2 увидел прохожий. Об этом сообщает "Первый Городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге в воде под мостом нашли тело мужчины Первый Городской

На место происшествия к мосту возле проспекта 200-летия Кривого Рога прибыли полицейские и водолазы. Тело мужчины вытащили на берег. Погибшим оказался местный житель возрастом около 60 лет. При себе у умершего криворожанина были документы и таблетки для сердца.

На теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти. Его передали судмедэкспертам, которые установят точную причину смерти.

В Кривом Роге в воде под мостом нашли тело мужчины Первый Городской

В Кривом Роге в воде под мостом нашли тело мужчины Первый Городской

В Кривом Роге в воде под мостом нашли тело мужчины Первый Городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге мужчина нанес приятелю два ножевых ранения.