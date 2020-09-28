В Кривом Роге в тройном ДТП пострадал мужчина. Фото

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
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В Кривом Роге в тройном ДТП пострадал мужчина. Фото

В понедельник, 28 сентября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области на улице Светлогорской произошло столкновение автомобилей "ВАЗ 2105", "Volkswagen Passat" и "Chevrolet Aveo".

Легковушки не разминулись в районе остановки "Шахта "Родина". В результате ДТП пострадал водитель "немца", сообщает "0564.com.ua".

С места аварии мужчину увезла "скорая". Остальным участникам происшествия удалось избежать серьезных травм. Все детали случившегося выясняли правоохранители.

В Кривом Роге столкнулись три легковушки.
Авария случилась на улице Светлогорской.
В результате пострадал водитель Volkswagen.
С места аварии его увезла скорая.

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