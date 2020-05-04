В Кривом Роге в лесополосе нашли коробку с младенцем

Алина Рашевская Происшествия 12:52, 4.05.2020

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 3 мая местная жительница обнаружила брошенного младенца.

Коробку с малышом оставили в лесополосе в микрорайоне 5-й Заречный. Он пробыл в ней до самой ночи, сообщает "Первый криворожский" со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции.

На место инцидента вызвали полицейских и "скорую помощь". Медики установили, что мальчик появился на свет в этот же день.

В Кривом Роге в лесополосе нашли коробку с младенцем
Politeka

Ребенка доставили в перинатальный центр. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России заживо сгорели шестеро детей в страшном пожаре. Младшей девочке было всего 1,5 месяца.

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Днепр Происшествия

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