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4 мая • обновлено в 22:22
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Алина Рашевская
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В Кривом Роге в лесополосе нашли коробку с младенцем

5.5т
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В городе Кривой Рог Днепропетровской области 3 мая местная жительница обнаружила брошенного младенца.

Коробку с малышом оставили в лесополосе в микрорайоне 5-й Заречный. Он пробыл в ней до самой ночи, сообщает "Первый криворожский" со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции.

На место инцидента вызвали полицейских и "скорую помощь". Медики установили, что мальчик появился на свет в этот же день.

В Кривом Роге в лесополосе нашли коробку с младенцем

В Кривом Роге в лесополосе нашли коробку с младенцем

Politeka

Ребенка доставили в перинатальный центр. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России заживо сгорели шестеро детей в страшном пожаре. Младшей девочке было всего 1,5 месяца.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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