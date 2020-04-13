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13 апреля • обновлено в 12:45
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Алина Рашевская
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В Кривом Роге в карьере обнаружили труп мужчины

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В Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области 12 апреля в затопленном карьере нашли тело мужчины.

По предварительной информации, труп находился в воде на протяжении трех недель. Следы насильственной смерти не были обнаружены, сообщает "Первый городской".

Тело отправили на судмедэкспертизу. Личность погибшего устанавливают.

В Кривом Роге в карьере обнаружили труп мужчины

В Кривом Роге в карьере обнаружили труп мужчины

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Желтых Водах Днепропетровской области на пожаре в квартире заживо сгорел мужчина. Огонь вспыхнул на верхнем этаже трехэтажного жилого дома.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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