В Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области 12 апреля в затопленном карьере нашли тело мужчины.

По предварительной информации, труп находился в воде на протяжении трех недель. Следы насильственной смерти не были обнаружены, сообщает "Первый городской".

Тело отправили на судмедэкспертизу. Личность погибшего устанавливают.

В Кривом Роге в карьере обнаружили труп мужчины Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Желтых Водах Днепропетровской области на пожаре в квартире заживо сгорел мужчина. Огонь вспыхнул на верхнем этаже трехэтажного жилого дома.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал