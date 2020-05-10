В Кривом Роге в больнице умер мужчина, который лечился от коронавируса

В субботу, 9 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области скончался мужчина, у которого был подтвержден коронавирус.

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У пациента было тяжелое сопутствующее заболевание, сообщает "Первый Городской".

Также известно, что 52-летний пациент лечился от коронавируса в городской больнице №4. Кроме того, он состоял на учете, как имеющий онкологическое заболевание.

В больнице умер мужчина, который лечился от коронавируса lb.ua

Это уже пятая смерть пациента, у которого был лабораторно подтверждён COVID-19. С начала эпидемии в Кривом Роге 192 человека были инфицированы коронавирусом, 17 из них излечились.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на крупнейших предприятиях Днепропетровщины провели дезинфекцию. Также обработали места, где были выявлены случаи инфицирования коронавирусной инфекцией.