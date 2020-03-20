В Кривом Роге утонул мужчина, пытавшийся на спор переплыть пруд. Фото

В пятницу, 20 марта, в Саксаганском районе Кривого Рога в пруду утонул мужчина.
Трагедия произошла неподалеку от остановки "Микрорайон". Горожанину было 38 лет, сообщает 0564.ua.
Известно, что погибший в компании своего дяди распивал алкогольные напитки. Родственники решили на спор переплыть водоем. Племянник утонул, не доплыв до берега всего два метра.
В Кривом Роге утонул мужчина
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
В Кривом Роге утонул мужчина
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
В Кривом Роге утонул мужчина
0564.ua
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