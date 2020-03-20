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20 марта • обновлено в 19:52
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Алина Рашевская

В Кривом Роге утонул мужчина, пытавшийся на спор переплыть пруд. Фото

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В пятницу, 20 марта, в Саксаганском районе Кривого Рога в пруду утонул мужчина.

Трагедия произошла неподалеку от остановки "Микрорайон". Горожанину было 38 лет, сообщает 0564.ua.

Известно, что погибший в компании своего дяди распивал алкогольные напитки. Родственники решили на спор переплыть водоем. Племянник утонул, не доплыв до берега всего два метра.

В Кривом Роге утонул мужчина

В Кривом Роге утонул мужчина

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Кривом Роге утонул мужчина

В Кривом Роге утонул мужчина

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Кривом Роге утонул мужчина

В Кривом Роге утонул мужчина

0564.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Москве 16-летний школьник умер, выпив 4 банки энергетика за день. У мальчика отказало сердце.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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