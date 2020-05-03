В субботу, 2 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области в больнице умерла 80-летняя женщина с коронавирусом.

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У пенсионерки была тяжелая сопутствующая болезнь, сообщает "Первый Криворожский".

Жительницу Кривого Рога госпитализировали в больницу с пневмонией и позже у нее диагностировали коронавирус.

Пациентка скончалась в инфекционной больнице. Какое у нее было сопутствующее заболевание на данный момент неизвестно.

В Кривом Роге умерла пенсионерка, у которой обнаружили COVID-19 РБК-Украина

Всего в Кривом Роге коронавирус диагностировали у 102 человек.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине продолжает расти количество зараженных коронавирусом. Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 448.