В субботу, 2 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области в больнице умерла 80-летняя женщина с коронавирусом.
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У пенсионерки была тяжелая сопутствующая болезнь, сообщает "Первый Криворожский".
Жительницу Кривого Рога госпитализировали в больницу с пневмонией и позже у нее диагностировали коронавирус.
Пациентка скончалась в инфекционной больнице. Какое у нее было сопутствующее заболевание на данный момент неизвестно.
В Кривом Роге умерла пенсионерка, у которой обнаружили COVID-19
РБК-Украина
Всего в Кривом Роге коронавирус диагностировали у 102 человек.
Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине продолжает расти количество зараженных коронавирусом. Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 448.
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