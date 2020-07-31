В Кривом Роге у водителя за рулем случился приступ: авто влетело в дерево. Коллаж

В пятницу утром, 31 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области водителю легковушки стало плохо за рулем.

Потеряв контроль над транспортным средством, автомобилист врезался в дерево. Об этом сообщает "Первый Городской".

В Кривом Роге у водителя за рулем случился приступ: авто влетело в дерево Первый Городской

Автомобиль Geely двигался по улице Сергея Колачевского. Внезапно водителю стало плохо, он не справился с управлением и влетел в дерево. Транспортное средство получило значительные повреждения.

39-летний автомобилист сообщил, что у него случился приступ эпилепсии. Мужчину госпитализировали в больницу, осмотрели, а после этого отпустили.

На месте аварии работали сотрудники полиции. Детали и все обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Кривом Роге у водителя за рулем случился приступ: авто влетело в дерево Первый Городской

В Кривом Роге у водителя за рулем случился приступ: авто влетело в дерево Первый Городской

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