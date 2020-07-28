В Кривом Роге трехлетний ребенок упал в реку: мальчика не спасли

В Кривом Роге трехлетний ребенок упал в реку. Коллаж

Во вторник, 28 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области в реку Ингулец упал трехлетний мальчик.

Инцидент произошел около 13:00 в районе улицы Машиностроительной. Заметив, что ребенок пропал, родители сразу обратились в полицию, сообщает "Первый Городской".

Прибыв на место, патрульные обследовали территорию. Они обнаружили мальчика в воде. По предварительной информации, ребенок упал в реку с пирса.

Правоохранители достали мальчика из воды и вызвали на помощь медиков. Бригада скорой помощи и сотрудники полиции полтора часа пытались реанимировать ребенка. К сожалению, спасти его не удалось.

В Кривом Роге трехлетний ребенок упал в реку Первый Городской

В Кривом Роге трехлетний ребенок упал в реку Первый Городской

Сколько времени мальчик провел под водой – неизвестно. На данный момент все детали происшествия устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге пожилой мужчина утонул, спасая свою внучку.