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В Кривом Роге сын до смерти забил родную мать. Фото 18+

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В Кривом Роге Днепропетровской области 9 августа произошло страшное убийство.

Мужчина забил до смерти собственную мать. Сейчас подозреваемого ищет полиция, сообщает местное издание "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сын забил до смерти мать

Сын забил до смерти мать

Sq.com.ua

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Как стало известно, на проспекте Металлургов в собственной квартире обнаружили труп женщины, которую до смерти забили. По предварительной версии, это сделал ее сын.

На данный момент 37-летнего подозреваемого ищет полиция. Он скрылся с места происшествия.

Сын забил до смерти мать

Сын забил до смерти мать

Первый Городской

Сын забил до смерти мать

Сын забил до смерти мать

Первый Городской

Сын забил до смерти мать

Сын забил до смерти мать

Первый Городской

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Место
Украина Днепр
Теги
убийство смерть
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