В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине, который убил и расчленил сожительницу. Коллаж

В городе Кривой Рог Днепропетровской области суд вынес приговор мужчине, который жестоко убил и расчленил свою сожительницу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, инцидент произошел в апреле 2020 года. Криворожанин, находясь под действием алкоголя, ударил свою жертву ножом в шею.

Травма оказалась для потерпевшей смертельной. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело женщины. Часть останков он выбросил в реку Ингулец, вторую сжег, а третью хранил у себя дома.

Свою вину в содеянном мужчина признал полностью. Суд приговорил убийцу к 10 годам лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге мужчина убил возлюбленную и выбросил тело на берег реки.

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