В Кривом Роге спящий водитель Volkswagen устроил серьезное ДТП. Фото

В ночь на 18 марта в Металлургическом районе Кривого Рога Днепропетровской области автомобиль Volkswagen угодил в серьезную аварию.

Вначале иномарка выехала на встречную полосу, после чего вылетела на обочину, где сбила одно небольшое дерево и врезалась в другое, более массивное. Предварительно, ее водитель уснул за рулем, сообщает Первый городской.

В результате столкновения у машины сильно повредился капот. Шофёр получил несколько травм, в том числе открытую черепно-мозговую. Тяжелого пострадавшего госпитализировали во вторую горбольницу.

ДТП в Кривом Роге Первый городской

ДТП в Кривом Роге Первый городской

ДТП в Кривом Роге Первый городской

ДТП в Кривом Роге Первый городской

ДТП в Кривом Роге Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в Днепре и области ограничили движение пассажирского транспорта на период карантина. Так, с 12:00 18 марта по 3 апреля ограничили регулярные и нерегулярные автобусные перевозки на всех направлениях – пригородных, междугородных, внутриобластных и межобластных.

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