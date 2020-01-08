В Кривом Роге спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой из-за жены

В Кривом Роге Днепропетровской области спасли мужчину, который пытался распрощаться с жизнью после конфликта с женой.

Нетрезвый горожанин хотел спрыгнуть с моста, проходящего над железнодорожным полотном. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге мужчина пытался покончить с собой keywords

Инцидент случился в Долгинцевском районе города на улице Кокчетавской. 35-летний местный житель намеревался спрыгнуть с моста, проходящего над железнодорожными путями и высоковольтными линиями. Горожанин в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось позже, мужчина едва не убил себя после конфликта с супругой. Женщина обнаружила своего мужа на краю моста, возвращаясь домой после перепалки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина напился и начал стрелять по дворовым собакам. Жертв удалось избежать, потому что злоумышленник стрелял из стартового пистолета.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!