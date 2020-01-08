В Кривом Роге спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой из-за жены

В Кривом Роге Днепропетровской области спасли мужчину, который пытался распрощаться с жизнью после конфликта с женой.
Нетрезвый горожанин хотел спрыгнуть с моста, проходящего над железнодорожным полотном. Об этом сообщает Первый городской.
В Кривом Роге мужчина пытался покончить с собой
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Инцидент случился в Долгинцевском районе города на улице Кокчетавской. 35-летний местный житель намеревался спрыгнуть с моста, проходящего над железнодорожными путями и высоковольтными линиями. Горожанин в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как выяснилось позже, мужчина едва не убил себя после конфликта с супругой. Женщина обнаружила своего мужа на краю моста, возвращаясь домой после перепалки.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина напился и начал стрелять по дворовым собакам. Жертв удалось избежать, потому что злоумышленник стрелял из стартового пистолета.
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