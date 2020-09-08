В Кривом Роге скоростной трамвай сошел с рельсов в тоннеле

Алина Рашевская Происшествия 08:35, 8.09.2020

В Кривом Роге Днепропетровской области 7 сентября случилась авария на линии скоростного трамвая.

Состав сошел с рельсов прямо в тоннеле. Предварительно, у одного из вагонов отлетела тележка, сообщает "krivbass.city".

В результате происшествия никто не пострадал. Всех пассажиров вывели на станцию. Последствия аварии устраняли полтора часа.

В Кривом Роге скоростной трамвай сошел с рельсов в тоннеле.
krivbass.city

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре тягач переехал ногу ребенку.

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Днепр Происшествия

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