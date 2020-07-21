В Кривом Роге скорая сбила ребенка на пешеходном переходе

Во вторник, 21 июля, в Центрально-Городском районе Кривого Рога Днепропетровской области "ГАЗель" скорой помощи сбила 12-летнего мальчика.

Ребенок пересекал дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла в районе Центрального рынка, сообщает "Первый городской".

По предварительной информации, подросток перебегал дорогу, а водитель из-за плотного потока машин не заметил пешехода. В результате столкновения мальчик получил ушибы.

ДТП в Кривом Роге Фото: "Первый городской"

ДТП в Кривом Роге Фото: "Первый городской"

Потерпевшего госпитализировали в одну из больниц города. Все обстоятельства произошедшего выясняли правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате столкновения грузовика Нацгвардии и легкового автомобиля на Днепропетровщине погибли двое гражданских и еще трое пострадали.