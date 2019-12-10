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10 декабря • обновлено в 13:38
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В Кривом Роге "скорая" бросила пострадавшую из-за отказа раздеться: опубликованы фото

5.3т
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В Кривом Роге Днепропетровской области женщина травмировалась из-за неисправности в скоростном трамвае. "Скорая", приехавшая на вызов, бросила пострадавшую из-за отказа раздеться на холоде.

Об этом рассказал свидетель инцидента Кирилл Фомин в группе "Земляки з Криворіжжя!" в Facebook. По словам мужчины, пассажирка упала из-за поломанного сидения.

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"Сегодня в скоростном трамвае была жестко травмирована женщина! Сидела на своем месте спокойно, ехала домой, и тут место, где сидела женщина, резко падает назад. Она ударяется головой об ступеньки, травмирует грудную клетку и ноги", - написал он.

В Кривом Роге "скорая" бросила пострадавшую из-за отказа раздеться

В Кривом Роге "скорая" бросила пострадавшую из-за отказа раздеться

Коллаж

Врачи скорой медицинской помощи, которые приехали по вызову мужчины, сказали пострадавшей раздеться внутри автомобиля. Однако женщина отказалась, потому что там было холодно.

"Потом те взяли и уехали, не оказав медицинскую помощь. Работники станции вызвали женщине такси, и она самостоятельно уехала в больницу в ужасном состоянии в сопровождении работника станции. Сейчас в скоростном можно легко травмироваться даже сидя мирно на сиденье, увы. А врачам скорой и водителям трамвая пофиг на простых людей", – добавил очевидец.

В трамвае сломалось сиденье

В трамвае сломалось сиденье

Facebook "Земляки з Криворіжжя!"

Скриншот

Скриншот

Facebook "Земляки з Криворіжжя!"

Пользователи начали активно комментировать происшествие в электротранспорте.

В Кривом Роге "скорая" бросила пострадавшую из-за отказа раздеться: опубликованы фото
В Кривом Роге "скорая" бросила пострадавшую из-за отказа раздеться: опубликованы фото
В Кривом Роге "скорая" бросила пострадавшую из-за отказа раздеться: опубликованы фото
В Кривом Роге "скорая" бросила пострадавшую из-за отказа раздеться: опубликованы фото
В Кривом Роге "скорая" бросила пострадавшую из-за отказа раздеться: опубликованы фото
В Кривом Роге "скорая" бросила пострадавшую из-за отказа раздеться: опубликованы фото

Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 9 декабря, в сети появилась информация о том, что в поселке Аулы на Днепропетровщине ребенок пришел в школу с открытой формой туберкулеза.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Кривой Рог
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