В Кривом Роге "скорая" бросила пострадавшую из-за отказа раздеться: опубликованы фото

В Кривом Роге Днепропетровской области женщина травмировалась из-за неисправности в скоростном трамвае. "Скорая", приехавшая на вызов, бросила пострадавшую из-за отказа раздеться на холоде.
Об этом рассказал свидетель инцидента Кирилл Фомин в группе "Земляки з Криворіжжя!" в Facebook. По словам мужчины, пассажирка упала из-за поломанного сидения.
"Сегодня в скоростном трамвае была жестко травмирована женщина! Сидела на своем месте спокойно, ехала домой, и тут место, где сидела женщина, резко падает назад. Она ударяется головой об ступеньки, травмирует грудную клетку и ноги", - написал он.
В Кривом Роге "скорая" бросила пострадавшую из-за отказа раздеться
Коллаж
Врачи скорой медицинской помощи, которые приехали по вызову мужчины, сказали пострадавшей раздеться внутри автомобиля. Однако женщина отказалась, потому что там было холодно.
"Потом те взяли и уехали, не оказав медицинскую помощь. Работники станции вызвали женщине такси, и она самостоятельно уехала в больницу в ужасном состоянии в сопровождении работника станции. Сейчас в скоростном можно легко травмироваться даже сидя мирно на сиденье, увы. А врачам скорой и водителям трамвая пофиг на простых людей", – добавил очевидец.
В трамвае сломалось сиденье
Facebook "Земляки з Криворіжжя!"
Скриншот
Facebook "Земляки з Криворіжжя!"
Пользователи начали активно комментировать происшествие в электротранспорте.
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