В Кривом Роге Днепропетровской области 28 ноября школьники сцепились между собой из-за преподавателя.

Драка произошла в школе №51 в Саксаганском районе. Об этом сообщает 34 канал.

В Кривом Роге школьники устроили серьезную драку из-за учительницы letidor.ru

Известно, что на уроке 12-летний ученик в грубой форме отвечал педагогу. За учительницу заступился его одноклассник.

После занятий парни продолжили выяснение отношений, однако уже при помощи кулаков. В ходе драки один из мальчиков ударил другого ногой в живот. Последнему пришлось вызывать скорую. Пострадавшего госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу.

На данный момент со всеми сторонами конфликта работают сотрудники ювенальной превенции районного отделения полиции.

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