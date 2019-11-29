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30 ноября • обновлено в 11:11
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В Кривом Роге школьники устроили серьезную драку из-за учительницы

16.3т
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В Кривом Роге Днепропетровской области 28 ноября школьники сцепились между собой из-за преподавателя.

Драка произошла в школе №51 в Саксаганском районе. Об этом сообщает 34 канал.

В Кривом Роге школьники устроили серьезную драку из-за учительницы

В Кривом Роге школьники устроили серьезную драку из-за учительницы

letidor.ru

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Известно, что на уроке 12-летний ученик в грубой форме отвечал педагогу. За учительницу заступился его одноклассник.

После занятий парни продолжили выяснение отношений, однако уже при помощи кулаков. В ходе драки один из мальчиков ударил другого ногой в живот. Последнему пришлось вызывать скорую. Пострадавшего госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу.

На данный момент со всеми сторонами конфликта работают сотрудники ювенальной превенции районного отделения полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре устроили жестокую ловушку для котов. Бездомных животных замуровали в подвале многоэтажки. Местные жители обвиняют в содеянном председателя ОСМД.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
Драка избили подростка Конфликт
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