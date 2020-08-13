В Кривом Роге сгорел популярный прогулочный катер. Фото и видео с места ЧП

В четверг, 13 августа, в городе Кривой Рог Днепропетровской области на причале Кресовского водохранилища сгорел прогулочный катер "Анна".

Информация о происшествии поступила в Службу спасения "101" в 03:23. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге сгорел популярный прогулочный катер Facebook/Юлий Морозов

На момент возгорания людей в катере не было, никто не пострадал. Огонь уничтожил обшивку, внутреннюю отделку помещений, мебель и двигатель катера. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, полностью его потушили в 04:23.

Прогулочный катер "Анна" на 12 посадочных мест стал настоящим символом Кривого Рога. Местный активист Юлий Морозов на своей странице в Facebook рассказал, что это плавательное средство своими руками 12 лет назад построил пенсионер-моряк Сергей Владимирович Макаренко. Деньги на катер он откладывал со своей пенсии.

"Это как члена семьи потерять. Людей подвел...В бортовом журнале уже сколько записей и заказов, и свадьба, и экскурсии, а мы теперь никого не покатаем", - говорит расстроенный Сергей Макаренко.

Сын и внук мужчины готовы взяться за восстановление корабля. Неравнодушные криворожане уже начали сбор средств, сообщили на Facebook-странице "Объединение ответственных граждан".

Как можно помочь:

Карточный счет ОО "Объединение ответственных граждан" в "Приватбанке": 5169330520417152 – обязательно укажите назначение платежа: "Добровольное пожертвование на катер".

В Кривом Роге сгорел популярный прогулочный катер Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Кривом Роге сгорел популярный прогулочный катер Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге при пожаре в многоэтажке обгорел мужчина, пострадавший в реанимации.