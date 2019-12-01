В Кривом Роге сгорел дом: пострадали ребенок и взрослый

В воскресенье, 1 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар в частном доме по улице Лобачевского.

В результате ЧП пострадали мужчина 1988 года рождения и мальчик 2009 года рождения, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Кривом Роге из-за пожара ребенок попал в больницу (иллюстрация) poglyad.tv

"В результате пожара пострадали 2 человека: мужчина 1988 года рождения, которого сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу и мальчик 2009 года рождения, госпитализирован в восьмую городскую детскую больницу с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения и ожогами", – сказано в сообщении.

Информация о событии поступила в ГосЧС 1 декабря в 11:46.

На месте происшествия установили, что пожар возник на чердаке одноэтажного жилого дома. Огонь уничтожил крышу и чердак дома на площади 300 кв. м.

Пожар локализован в 12:26 и ликвидирован в 13:23. К тушению пожара были привлечены 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

В Кривом Роге на ул. Лобачевского горел частный дом Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что 29 ноября, в ночное время, на пересечении улиц Калиновой и Образцова в Днепре рухнул асфальт. На данном участке уже около двух месяцев проводят работы по замене коммуникаций, сейчас яма стала больше и в нее попала влага.

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