В Кривом Роге ребенок выпал из окна многоэтажки. Фото

В Саксаганском районе Кривого Рога Днепропетровской области 3 марта из окна третьего этажа жилого дома выпал 5-летний мальчик.
Ребенок приземлился на куст, который растет под стенами здания. Его увезли в реанимацию, сообщает Первый городской.
Как стало известно, пострадавший находился в квартире вместе со своим 2-летним братом и крестной матерью. Вероятно, причиной трагедии является москитная сетка, которая была плохо закреплена на оконной раме.
В Кривом Роге ребенок выпал из окна многоэтажки
Казинформ
Мальчика госпитализировали в восьмую городскую больницу. Характер и тяжесть травм на данный момент неизвестны.
В Кривом Роге ребенок выпал из окна многоэтажки
Первый городской
В Кривом Роге ребенок выпал из окна многоэтажки
Первый городской
В Кривом Роге ребенок выпал из окна многоэтажки
Первый городской
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Москве 20-летняя студентка Алиса Кузьмина выпала из окна девятого этажа здания общежития аграрного университета имени К.А. Тимирязева. Перед падением девушка устроила погром в своей комнате, где проживают еще две девушки.
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