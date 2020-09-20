В Кривом Роге ребенок упал в подвал заброшенной шахты. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области 19 сентября 13-летний мальчик упал в подвал заброшенного здания шахты.

Ребенок оказался на глубине шести метров. На помощь потерпевшему вызвали бригаду спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Чрезвычайники добрались к пострадавшему при помощи штурмовой лестницы. Они срезали закрытую дверь и впустили медиков.

Пострадавшего с предварительным диагнозом "ушиб левой ноги, правой руки и таза" госпитализировали в Криворожскую городскую больницу №8. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

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