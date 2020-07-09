В Кривом Роге разыскивают пропавшую девочку-подростка. Фото и приметы

Полиция Кривого Рога Днепропетровской области объявила в розыск 14-летнюю Анастасию Малую.

Девочка ушла из дома в неизвестном направлении 5 июля. С тех пор она не выходит на связь с родными, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

Приметы: на вид девочке 14 лет, среднего телосложения, волосы русые, глаза серые.

В Кривом Роге разыскивают пропавшую девочку-подростка Facebook/Криворожский отдел полиции

Если Вам что-либо известно о местонахождении Анастасии, сообщайте на линию "102" или по телефонам: (096) 535-09-90, (096) 970-82-96, (067) 569-05-60.

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