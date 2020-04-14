В Кривом Роге разыскивают пропавшего без вести мужчину: фото и приметы

Алина Рашевская Происшествия 10:41, 14.04.2020

Полиция объявила в розыск Николая Григорьевича Горина из Кривого Рога.

Как сообщает пресс-служба Криворожского отдела полиции, осенью 2019 года мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор о его местоположении ничего не известно.

В Кривом Роге разыскивают пропавшего без вести мужчину
alexandernikolaevichbiryukov.ru

Мужчине 39 лет, его рост составляет 170 сантиметров. У него седые короткие волосы.

Особые приметы: у криворожанина нет мочки левого уха и зубов. Он может называть разные имена и фамилии.

В Кривом Роге разыскивают пропавшего без вести мужчину
Полиция Кривого Рога

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Николая, полиция просит сообщить на линию "102" или по телефонам: 098 013 98 18, 096 770 08 88.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Интерпол отменил международный розыск бывшего главного спасателя Одесской области Владимира Боделана. Его разыскивали в рамках уголовного дела о событиях 2 мая в Одессе.

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