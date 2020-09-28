В городе Кривой Рог Днепропетровской области в одной из квартир полицейские разоблачили порностудию.

Это произошло на территории Металлургического района, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, правоохранители провели санкционированный обыск в квартире. В помещении находились пять женщин в возрасте от 20 до 35 лет.

Онлайн-порностудия была оборудована компьютерной техникой и другими приборами, которые использовались для распространения порнографической продукции через Интернет.

В Кривом Роге разоблачили онлайн-порностудию в квартире Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

По результатам обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, веб-камеры и игрушки порнографического характера.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Отметим, что по данному факту назначен ряд экспертиз.

В Кривом Роге разоблачили онлайн-порностудию в квартире Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

На данный момент полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступной деятельности.

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