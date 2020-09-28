В Кривом Роге разоблачили онлайн-порностудию в квартире

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в одной из квартир полицейские разоблачили порностудию.

Это произошло на территории Металлургического района, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, правоохранители провели санкционированный обыск в квартире. В помещении находились пять женщин в возрасте от 20 до 35 лет.

Онлайн-порностудия была оборудована компьютерной техникой и другими приборами, которые использовались для распространения порнографической продукции через Интернет.

По результатам обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, веб-камеры и игрушки порнографического характера.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Отметим, что по данному факту назначен ряд экспертиз.

На данный момент полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступной деятельности.

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