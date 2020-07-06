В Кривом Роге разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом в месяц. Фото и видео

В Кривом Роге Днепропетровской области полицейские задержали преступную группировку, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков на территории города.

В ее состав входило семеро местных жителей в возрасте от 20 до 53 лет. Запрещенные вещества распространялись путем закладок и через Интернет, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В рамках отработки города в сфере противодействия наркопреступности в течение суток 4 июля полицейские провели санкционированные обыски по месту жительства и в автомобилях участников преступной группы. В результате были изъяты метадон, каннабис, опий ацетилированный, ангидрид, мобильные телефоны, а также банковские карты и деньги, полученные от сбыта наркотиков. Предварительно установлено, что ежемесячно члены группы получали незаконную прибыль в размере около полутора миллиона гривен.

В Кривом Роге разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом в месяц ГУ НП в Днепропетровской области

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Шестерым членам преступной группы, которые изготавливали и сбывали наркотические вещества в Кривом Роге, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще одного наркоторговца отправили под домашний арест.

Сейчас правоохранители продолжают поиски других участников преступной группировки на территории города.

В Кривом Роге разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом в месяц ГУ НП в Днепропетровской области

В Кривом Роге разоблачили наркобизнес с миллионным оборотом в месяц ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в автомобиле российского актера Михаила Ефремова в день смертельного ДТП, которое тот устроил 8 июня в Москве, были найдены наркотики.