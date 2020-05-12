В Кривом Роге разоблачили масштабное подпольное производство антисептиков. Фото

Служба безопасности Украины в Кривом Роге Днепропетровской области разоблачила производство фальсифицированных антисептиков.

Трое местных жителей организовали подпольный цех в арендованном помещении на территории промышленной базы. Фигуранты изготовляли фальсификат под видом известного отечественного бренда из сырья сомнительного происхождения, сообщили на сайте СБУ.

В Кривом Роге разоблачили масштабное подпольное производство антисептиков ssu.gov.ua

Готовую продукцию злоумышленники продавали через интернет, а также реализовывали товар в собственных оптово-розничных точках.

В Кривом Роге разоблачили масштабное подпольное производство антисептиков ssu.gov.ua

Правоохранители изъяли почти четыре тысячи флаконов готового для продажи антисептика, 300 литров спирта, глицерин, пустую тару, полиграфическую продукцию и записи черной бухгалтерии. По предварительным оценкам специалистов, общая стоимость обнаруженного составляет почти миллион гривен.

В Кривом Роге разоблачили масштабное подпольное производство антисептиков ssu.gov.ua

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос относительно сообщения о подозрении участникам сделки. Также проверяется информация о причастности к производству фальсификата должностных лиц правоохранительных органов, которые предположительно способствовали противоправной деятельности.

В Кривом Роге разоблачили масштабное подпольное производство антисептиков ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, Киевский Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП опубликовал в Facebook пост, где чествовал погибших российских воинов. Эта церковь известна тем, что ее прихожанином является глава СБУ Иван Баканов.