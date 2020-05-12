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12 мая • обновлено в 13:34
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Карина Бондаренко
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В Кривом Роге разоблачили масштабное подпольное производство антисептиков. Фото

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Служба безопасности Украины в Кривом Роге Днепропетровской области разоблачила производство фальсифицированных антисептиков.

Трое местных жителей организовали подпольный цех в арендованном помещении на территории промышленной базы. Фигуранты изготовляли фальсификат под видом известного отечественного бренда из сырья сомнительного происхождения, сообщили на сайте СБУ.

В Кривом Роге разоблачили масштабное подпольное производство антисептиков

В Кривом Роге разоблачили масштабное подпольное производство антисептиков

ssu.gov.ua

Готовую продукцию злоумышленники продавали через интернет, а также реализовывали товар в собственных оптово-розничных точках.

В Кривом Роге разоблачили масштабное подпольное производство антисептиков

В Кривом Роге разоблачили масштабное подпольное производство антисептиков

ssu.gov.ua

Правоохранители изъяли почти четыре тысячи флаконов готового для продажи антисептика, 300 литров спирта, глицерин, пустую тару, полиграфическую продукцию и записи черной бухгалтерии. По предварительным оценкам специалистов, общая стоимость обнаруженного составляет почти миллион гривен.

В Кривом Роге разоблачили масштабное подпольное производство антисептиков

В Кривом Роге разоблачили масштабное подпольное производство антисептиков

ssu.gov.ua

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос относительно сообщения о подозрении участникам сделки. Также проверяется информация о причастности к производству фальсификата должностных лиц правоохранительных органов, которые предположительно способствовали противоправной деятельности.

В Кривом Роге разоблачили масштабное подпольное производство антисептиков

В Кривом Роге разоблачили масштабное подпольное производство антисептиков

ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, Киевский Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП опубликовал в Facebook пост, где чествовал погибших российских воинов. Эта церковь известна тем, что ее прихожанином является глава СБУ Иван Баканов.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Кривой Рог
Тег
Служба безопасности Украины
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