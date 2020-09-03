В Кривом Роге расследуют загадочную смерть женщины в общежитии. www.svoboda.org

В четверг, 3 сентября, в Кривом Роге в общежитии на улице Доватора обнаружили бездыханное тело женщины.

Труп находился в комнате сожителя покойной. Об этом сообщает "0564.ua".

По словам соседей, из комнаты ночью накануне доносились громкие звуки, однако на них никак не отреагировали. Жильцы рассказали, что пара всегда была достаточно шумной.

Сейчас полицейские разыскивают мужчину по подозрению в убийстве горожанки. Все детали случившегося на месте выясняли судмедэксперт и следственно-оперативная группа Терновского отделения полиции.

В Кривом Роге расследуют загадочную смерть местной жительницы. 0564.ua

Тело нашли в общежитии. 0564.ua

Труп обнаружила соседка. 0564.ua

В убийстве подозревают сожителя погибшей. 0564.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге педофил склонял к интиму 12-летних девочек.

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