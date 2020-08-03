В Кривом Роге пьяный подросток застрял на трубах: на помощь вызвали спасателей
В Кривом Роге пьяный подросток застрял на трубах. "Первый городской"
В городе Кривой Рог Днепропетровской области 3 августа 14-летний подросток застрял на трубах под мостом.
Происшествие случилось около 15:00 в Саксаганском районе. Как сообщает "Первый городской", мальчик был в сильном алкогольном опьянении (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Как стало известно, на проспекте 200-летия Кривого Рога школьник отдыхал у реки и решил подняться немного выше. Однако из-за сильного алкогольного опьянения ему было не под силу спуститься вниз.
В Кривом Роге пьяный подросток застрял на трубах. Фото "Первый городской"
В Кривом Роге пьяный подросток застрял на трубах. Фото "Первый городской"
Сотрудники 14 пожарной части сняли парня с труб. Подростка госпитализировали в 8 городскую больницу с сильной алкогольной интоксикацией.
В Кривом Роге пьяный подросток застрял на трубах. Фото "Первый городской"
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине будут судить участников банды, которая "специализировалась" на разбойных нападениях на фермеров.