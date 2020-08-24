В Кривом Роге пропавшую 19-летнюю девушку нашли мертвой

В Терновском районе Кривого Рога Днепропетровской области вечером 23 августа обнаружили тело девушки.

Труп находился на дне 160-метровой пропасти. В извлечении его на поверхность были задействованы спасатели Государственного военизированного горноспасательного отряда, сообщает "Первый городской".

Умершей оказалась 19-летняя Ирина Калинчук, которую объявили в розыск несколько дней назад. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге полиция разыскивает пропавшую без вести Калинчук Ирину Сергеевну.

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