В Кривом Роге пропал без вести молодой иностранец

Игорь Кравченко Происшествия 16:16, 30.05.2020

В Кривом Роге полиция разыскивает пропавшего несовершеннолетнего парня – гражданина другого государства.

Горожанин Азербайджана 2006 года рождения несколько дней назад ушел из дома, в котором проживает, и не вернулся, сообщает "УНН".

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные действия по установлению места пребывания парня.

В Кривом Роге полиция разыскивает пропавшего гражданина Азербайджана
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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре пропала без вести несовершеннолетняя девушка. Полицейские объявили розыск девушки.

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Днепр Происшествия

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