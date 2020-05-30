В Кривом Роге пропал без вести молодой иностранец

В Кривом Роге полиция разыскивает пропавшего несовершеннолетнего парня – гражданина другого государства.
Горожанин Азербайджана 2006 года рождения несколько дней назад ушел из дома, в котором проживает, и не вернулся, сообщает "УНН".
В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные действия по установлению места пребывания парня.
В Кривом Роге полиция разыскивает пропавшего гражданина Азербайджана
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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре пропала без вести несовершеннолетняя девушка. Полицейские объявили розыск девушки.
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