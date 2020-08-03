В Кривом Роге произошло масштабное ДТП: пострадали шесть человек. Фото 18+

В городе Кривой Рог Днепропетровской области вечером 2 августа столкнулись Mercedes-Sprinter и Renault Logan.

ДТП произошло в Долгинцевском районе. В результате аварии пострадали три человека из микроавтобуса, а также трое из легковушки, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, на Днепровском шоссе в районе "Ласточки" произошла авария. Со стороны автовокзала к выезду из города двигался Sprinter, а по встречной полосе ехал легковой автомобиль Renault.

В Кривом Роге произошло масштабное ДТП. Фото "Первый городской"

В Кривом Роге произошло масштабное ДТП. Фото "Первый городской"

По предварительной информации, в это время на ходу фургон Sprinter подрезал пикап синего цвета, который скрылся с места происшествия. Чтобы избежать столкновения, водитель микроавтобуса вывернул руль влево и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault.

В результате аварии пострадали три человека, находившиеся в салоне легковушки, а также водитель микроавтобуса и два пассажира. Одна девушка из Sprinter получила очень серьезные травмы.

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В Кривом Роге произошло масштабное ДТП. Фото "Первый городской"

В Кривом Роге произошло масштабное ДТП. Фото "Первый городской"

В итоге пятерых человек забрали в больницу, один травмированный от госпитализации отказался.

На месте происшествия работали инспекторы патрульной полиции, а также следователи.

Всех, кто мог видеть момент аварии, просят обращаться по номеру: (097) 663-64-00 (следователь Вячеслав).

В Кривом Роге произошло масштабное ДТП. Фото "Первый городской"

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